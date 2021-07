Recette "Fait Maison ! Barbecue": Chou-fleur farci et ses brochettes kefta

- Salez et poivrez le chou-fleur entier. Déposez le chou-fleur entier dans un plat qui va au barbecue et déposez dessus 2 noix de beurre. Laissez colorer environ 20 minutes en arrosant le chou-fleur régulièrement avec le beurre fondu.

- Déposez le haché dans un bol pour le mixer. Ajoutez-y l’oignon coupé, le poivron émincé et les épices (sel, poivre, paprika, cumin et piment d’Espelette). Pressez un citron entier et ajoutez le jus au mélange dans le mixeur. Hachez la coriandre et le persil et ajoutez-les au mélange de viande. Mixez le tout.