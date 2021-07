Découvrez "Fait Maison ! Barbecue", le micro-programme estival de la RTBF !

Ça y est l’été est là, et la saison des barbecues est déjà bien entamée ! Découvrez comment améliorer vos barbecues avec le Chef Jean-Luc Daniel et son programme Fait Maison ! Barbecue, tous les jours aux alentours de 19h15 sur La Une !

Tout le monde aime organiser des barbecues ! Mais au final, nous ne savons pas vraiment comment nous y prendre et nous répétons toujours les mêmes recettes. Ça tombe bien, le Chef Jean-Luc Daniel est là, et il réinvente la cuisine au barbecue ! Grâce au retour cet été du micro-programme Fait Maison ! Spécial Barbecue, Jean-Luc Daniel nous donne des nouvelles idées facilement réalisables et nous transmet l’envie de cuisiner pour notre famille et nos amis. Avec le sourire, Jean-Luc vous invite tous les soirs le temps d’un instant dans son jardin pour une bonne régalade !

À découvrir tous les jours de la semaine sur La Une, aux alentours de 19h15 et à 12h35, et ce tout l’été ! Ce programme est également à découvrir sur Auvio.