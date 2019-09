Trois questions à Gaëtan : "Un tracé favorable aux Ferrari mais attention à Mercedes"

Ce vendredi, nous avons vécu les deux premières séances d’essais libres, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Pas encore de quoi tirer des tendances, mais plutôt quelques enseignements comme la bonne tenue des Ferrari, qui ont à chaque fois réalisé le doublé, aujourd’hui.

Pour Gaëtan Vigneron, "Les Ferrari sont bien. Un peu comme à Monza, leur puissance moteur va les aider. On a eu un double doublé Vettel-Leclerc, c’est donc de bon augure. La question sera de voir si, demain, les Mercedes pourront lâcher les chevaux car lorsque c’est le cas, généralement, ils sont là. Même si, aujourd’hui, tout n’était pas parfait notamment dans le chef d’Hamilton, qui a connu quelques soucis. Les Red Bul, elles, étaient un peu en rentrait. Il faut dire que ce n’est pas leur tracé fétiche."

Autre grosse question ce matin, liée à l’actualité de ces derniers jours ; comment allait se comporter Pierre Gasly lors de ses premiers tours de pistes après son renvoi de Red Bull ? Visiblement, le Français accuse le coup. "D’après ses parents, il a eu un énorme choc au moment d’apprendre la nouvelle car ce n’est pas le discours que lui avait tenu l’écurie Red Bull. Mais il s’est bien ressaisi et est prêt à profiter de ces neuf derniers Grands Prix. Il connaît bien Toro Rosso, puisque c’est là qu’il a débuté. Il faut lui laisser un peu de temps mais je pense qu’il va revenir assez vite. A noter qu’Albon, son remplaçant chez Red Bull, est pas mal même s’il roule sans pression vu la pénalité encourue à cause du nouveau moteur."

Enfin, demain, place au vrai combat avec la troisième séance d’essais libres et surtout les qualifications, qui se dérouleront dans une véritable fournaise. "Je pense que ça va être super serré, il fera encore plus chaud ! Par contre, on annonce une chute des températures pour dimanche, ce qui signifie que le verdict de demain ne sera peut-être pas celui d’après demain. Tant mieux pour nous et tant mieux pour le spectacle !"