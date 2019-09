Sebastian Vettel visé par la presse transalpine : "Ça fait partie du show, ça fait partie de la Formule 1 !"

La carrière de Sebastian Vettel prend-elle tout doucement la voie des stands, pour une remise définitive de son casque de pilote ? Peut-être encore prématurée, cette question se fait de plus en plus insistante dans le petit monde de la Formule 1, tant le quadruple champion du monde semble en délicatesse cette saison.

L’air de Spa-Francorchamps, à deux pas de son Allemagne natale, pourrait être de nature à lui redonner le goût à la victoire. D’autant que le dernier vainqueur sur le circuit ardennais n’est autre que Vettel lui-même.

Mais depuis lors, c’est la traversée du désert pour le pilote Ferrari, qui caractérise les difficultés de son team à rattraper le retard sur la concurrence. Visé par une certaine presse en Italie, l’Allemand se sent-il maltraité, malgré son statut ? "Non, pas vraiment. Je ne sais pas si c’est le job de la presse, ou de certaines personnes à l’extérieur, d’être respectueuses. Sans doute que non ! Est-ce que c’est juste ? Sans doute que non, mais là n’est pas la question. Parfois, il faut raconter une belle histoire, parfois c’est vrai, parfois c’est faux de faire de tels jugements, mais au final, ça fait partie du show, ça fait partie la Formule 1."

Retrouvez l’interview complète de Sebastian Vettel ce samedi, sur la Une.