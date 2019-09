Jacques Villeneuve : "Il n'y a plus la même perception du danger qu'avant"

Le décès tragique du pilote de Formule 2 Anthoine Hubert a suscité beaucoup d’émotions dans le paddock à Spa-Francorchamps samedi. La tristesse laisse peu à peu place aux interrogations sur la sécurité des pilotes. L’ancien champion du monde Jacques Villeneuve, fils du regretté Gilles, a accepté de s’exprimer au micro de Gaëtan Vigneron.

"Ce décès fait mal. Ça choque plus aujourd’hui que par le passé où ce genre d’accidents étaient monnaie courante. L’effet est différent dans le paddock, d'autant plus qu’il y a très peu de gens qui ont connu l’époque dangereuse du sport automobile", a entamé Villeneuve qui a pointé deux gros problèmes qui jouent sur la sécurité des pilotes.

"Il y a deux choses que je déteste dans le monde moderne en F1. Tout d’abord les simulateurs. Au lieu de faire des essais, les pilotes font une semaine de simulateur. Quand ils arrivent sur le circuit, ils se comportent comme dans le simulateur. Il n’y a plus ce stress ou cette adrénaline comme à l’époque. Il n’y a plus cette perception du risque et du danger.

Le deuxième problème, ce sont les zones en asphalte. Les pilotes se disent que de toute façon il y a de l’asphalte et on peut prendre plus de risques. Contrairement au gravier ou au sable, cela ne permet pas à la voiture de s’immobiliser rapidement après un incident. Cela crée un faux sentiment de sécurité."