Charles Leclerc : "Il n'y a que deux pilotes Ferrari de F1 dans le monde et c'est incroyable d'en faire partie"

Avec une treizième place pour son premier Grand Prix de Belgique, à l’époque où il portait encore les couleurs de Sauber, Charles Leclerc ne peut que faire mieux, ce week-end. Le Monégasque de 21 ans poursuit son évolution auprès de l’écurie Ferrari, avec laquelle il est déjà grimpé 5 fois sur le podium depuis Melbourne.

Désormais, il faut une victoire – elle aurait dû intervenir à Bahreïn - et pourquoi pas sur le plus beau circuit du monde ? En attendant, Leclerc a déjà réalisé deux rêves : devenir pilote de Formule 1 et pilote Ferrari. "C’est incroyable ! A 21 ans, je ne l’aurais jamais imaginé, c’est une superbe opportunité. Il faut que je continue à m’améliorer durant la deuxième partie de saison et j’espère rester encore longtemps ici. Ma vie a pas mal changé également, surtout au niveau privé. Il n’y a que deux pilotes Ferrari dans le monde en Formule 1. Les personnes m’arrêtent un peu plus pour me souhaiter bonne chance. Je remarque à quel point la Scuderia est soutenue à travers le monde."

L’interview complète de Charles Leclerc, qui compte parmi ses supporters le Prince Albert de Monaco, sera à découvrir ce samedi, sur la Une.