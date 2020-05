Une série d'investigation sur l'Eco-journalisme le "Projet Green Blood"

Doc Shot rediffuse l'excellente série documentaire "Projet Green Blood" composée de quatre épisodes sur l’éco-journalisme. On y suit Forbidden Stories, un réseau de 40 journalistes d’investigation issus des quatre coins du monde. Leur but ? Reprendre les enquêtes de confrères assassinés pour avoir voulu révéler le coût environnemental et humain de l’industrie minière en Afrique, Asie et Amérique centrale.

Venus des quatre coins du monde, plusieurs journalistes se sont rassemblés sous la bannière "Forbidden Stories". En reprenant les enquêtes de reporters assassinés ou menacés de mort, ces journalistes entendent bien dénoncer les dommages de l’industrie minière infligés à l’environnement mais aussi aux habitants de certaines régions du monde. Pendant six mois ce collectif a enquêté simultanément dans trois pays, l’Inde, le Guatemala et la Tanzanie, afin de poursuivre ces histoires censurées et révéler les méthodes de cette industrie parmi les plus opaques et les plus polluantes au monde.

Le journaliste Carlos Choc sort de la clandestinité et risque 20 ans de prison. Forbidden Stories reprend l’enquête sur la mort de Carlos Maaz, un pêcheur abattu par la police lors d’une manifestation le 27 mai 2017. Ils demandent l’aide d’un enquêteur open source, basé en République tchèque. Au même moment, en Tanzanie, les journalistes du projet Green Blood révèlent les méthodes de la compagnie minière Acacia Mining pour réduire au silence des femmes violées par des gardes. En Inde, la journaliste Sandhya Ravishankar est à son tour menacée. Forbidden Stories part sur le terrain, là où leur consœur Sandhya ne peut plus aller, pour dévoiler les dommages environnementaux, la violence et la corruption qui se cachent derrière l’extraction illégale de sable.

3ème épisode le jeudi 14 et jeudi 21 mai dernier épisode de la série sur La Une, à 22h35.



