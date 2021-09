Un scandale de corruption internationale au coeur de l'Union européenne avec l'Azerbaïdjan à voir dans Doc Shot

François Mazure vous emmène au Turkménistan, en Azerbaïdjan et au Kazakhstan avec un docu d'investigation en 2 épisodes. La Caviar Connection révèle comment les dictatures d’Asie Centrale et du Caucase, Azerbaïdjan en tête, blanchissent leur réputation et leur violations des droits de l’Homme en achetant des stars internationales et des politiciens occidentaux. Mais aussi comment une coalition de journalistes d'investigation a riposté... Dans des dictatures pétrolières du pourtour de la mer Caspienne, des citoyens courageux cherchent l’aide de l’Occident. Mais il doivent affronter le pouvoir de l’argent. Leur combat pour la démocratie va révéler un scandale de corruption internationale au coeur des institutions européennes. "La Caviar connection" documentaires de Benoît Bringer à voir dans Doc shot le jeudi 23 septembre à 22h15 sur la Une

EPISODE 1 : Le pouvoir de l'argent À travers l'incroyable histoire de la journaliste d'investigation azerbaïdjanaise Khadija Ismayilova, cet épisode révèle la situation des droits de l'Homme au sein des régimes autoritaires du pourtour de la mer Caspienne. À la manière d'un thriller, il raconte le destin hors du commun de la courageuse reporter, emprisonnée pour ses révélations sur la corruption du régime en Azerbaïdjan, et notamment sur l'accaparement des richesses du pays par le président Ilham Aliyev et sa famille. Cet épisode retrace également l'ascension des dictateurs d'Asie Centrale et du Caucase suite à la chute de l'Union soviétique ainsi que leurs folies des grandeurs. L'histoire nous est, en partie, contée par Gerald Knaus, fondateur de l'ONG "European Stability Initiative" basée à Berlin. Il nous introduit dans les coulisses de la "diplomatie du caviar". Cette stratégie a permis à l'Azerbaïdjan de blanchir son image sur la scène internationale, à travers des événements sportifs internationaux, des invitations de stars du showbiz et des cadeaux offerts à des politiciens occidentaux. Le régime réussi ainsi à détourner l'attention de la spoliation des citoyens et de la violations des droits de l'Homme par les autorités. Point d'orgue de la "diplomatie du caviar", L'Azerbaïdjan est parvenu à étouffer au Conseil de l'Europe, organe chargé de faire respecter les droits de l'Homme dans le continent, un rapport sur les prisonniers politiques dans le pays. En parallèle, Paul Radu, journaliste d'investigation roumain spécialisé dans la criminalité organisée, raconte comment les journalistes luttant contre la corruption localement, comme Khadija Ismayilova, ont appris à "mutualiser" leurs ressources au niveau international pour riposter. Dans ce premier épisode, on croise également des célébrités comme Gérard Depardieu, Lady Gaga, Jennifer Lopez ou Sting.

ÉPISODE 2 : La Machine à Corrompre Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, ces pays ne se contentent pas de blanchir leur image, ils achètent aussi le silence sur la scène internationale. Dans le 2e épisode, le polar devient de plus en plus sombre. Nous découvrons l'histoire d'Emin Huseynov, un défenseur des droit de l'Homme azerbaïdjanais, qui s'est déguisé pour s'échapper de son pays afin de fuir la répression et obtenir l'asile en Suisse. De là, il enquête sur la fortune cachée en Europe par la famille au pouvoir en Azerbaïdjan. Puis au côté d'Arif Mammadov, ancien ambassadeur d'Azerbaïdjan auprès de l'Union européenne devenu lanceur d'alerte, nous découvrons un immense scandale de corruption au sein des institutions démocratiques occidentales. Mallettes de cash, transferts via des sociétés offshore, montres en or… En secret, le régime d'Azerbaïdjan a versé des millions à des politiciens européens. C'est notamment ainsi qu'il a pu enterré le rapport sur les prisonniers politiques au Conseil de l'Europe. Des élus européens ont également été payés pour surveiller et approuver des élections présidentielles, pourtant totalement frauduleuses, en Azerbaïdjan. Grâce au combat, des journalistes et dissidents, la lumière est faite sur ces agissements et un nouveau rapport a été adopté au Conseil de l'Europe. Mais dans les pays du pourtour de la mer Caspienne, la répression continue.