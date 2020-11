Soirée spéciale DOC SHOT : Molenbeek, Brigade des mineurs

EPISODE 3 : DÉLINQUANCES URBAINES

Chaque mois, pour lutter contre la délinquance, les inspecteurs font des descentes dans la rue. Entourés par d’autres services de police volontaires, ils contrôlent les identités, bouclent métros et quartiers, saisissent cannabis et armes de seconde catégorie. Face à des bandes qui sèment le chaos dans certains quartiers difficiles de Bruxelles Ouest, ils repèrent les nouveaux dangers et dissuadent les passages à l’acte. Ces opérations musclées ne peuvent cependant pas éviter toutes les violences, et nous couvrirons l’enquête menée suite à un braquage. La rue est aussi l’occasion de découvrir l’extrême désarroi de jeunes filles comme Line, en rupture familiale et livrée à la prostitution par l’appât de l’argent facile et du garçon qu’elle croyait aimer.