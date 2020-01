Portrait du tyrannique homme fort de Ryad, Mohammed Ben Salmane

Surnommé MBS, Mohammed Ben Salmane est l'homme fort de Ryad. A 34 ans, il est le prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite. Il est accusé d'avoir commandité l'assassinat d'un journaliste, il mène une guerre sanglante au Yémen et réprime impitoyablement toute opposition. On le dit impulsif, imprévisible mais il est pourtant reçu avec tous les honneurs. Il est l'allié de l'Occident, incontournable mais quel est le prix à payer ?

Qui est vraiment Mohammed Ben Salmane ? Que veut-il ? Tantôt réformateur, tantôt tyrannique, ce prince, allié de l’Occident, est un mystère. Accusé de l’assassinat barbare d’un journaliste, de l’enlèvement un premier ministre étranger, engagé dans une guerre sanglante au Yémen, décidé à contrer l’Iran à tout prix, il est aussi un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme.

Il est un interlocuteur incontournable au Moyen-Orient et l'occident doit composer avec lui. Mais à quel prix ? Et qui est-il vraiment ? Un réformateur intrépide ? Un héros shakespearien en butte aux intrigues des palais ? Ou un tyran mégalomane et sans scrupules, enivré par un destin planétaire ? Grâce à de nombreux documents d’archive, parfois inédits, le documentaire donne la parole à des témoins directs et de premier plan.

Ce documentaire raconte l’étonnant parcours de ce prince impétueux, ses trahisons, ses coups de force, ses audaces et ses projets fous. Il dessine le portrait d’une personnalité complexe et peut-être inquiétante. Enfin, entre compromission et realpolitik, il raconte les coulisses des relations des occidentaux, en particulier Donald Trump et Emmanuel Macron, avec ce jeune prince. Car celui-ci pourrait demeurer au pouvoir de longues décennies et devenir une figure familière de notre monde.

