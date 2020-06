Les OVNIS : secret défense?

François Mazure pose la question : et si les Objets Volants Non-Identifiés étaient non seulement bien réels mais aussi pris très au sérieux ? En 2019, la NAVY confirme la réalité de vidéos en provenance de F18 montrant des engins effectuant des manoeuvres impossibles pour des aéronefs terrestres. Pourquoi les USA et de nombreux autres pays étudient-ils ce phénomène de façon tout à fait sérieuse et scientifique ? Le documentaire de Dominique Filhol apporte un regard neuf sur le sujet et certaines réponses.

En 2017, le Pentagone révèle avoir financé pendant cinq ans un programme de recherche secret sur les Ovnis, à hauteur de 22 millions de dollars. Au même moment, trois vidéos d’ovnis authentifiées par l’US Navy et filmées par des avions de chasse F-18 sont révélées au public. À l’aide de nombreux documents et interviews exclusives, en privilégiant la science et les chercheurs du monde entier, cette investigation sérieuse décrypte les vidéos et nous offre surtout de comprendre pourquoi les Etats-Unis ont décidé de divulguer ce programme secret. Préparent-ils le monde à une grande annonce ?

Les Ovnis sont souvent tournés en dérision. Pourtant, le 16 décembre 2017, le monde change : ce jour-là, le Pentagone révèle l’existence du programme d’identification avancée des menaces aérospatiales (AATIP). Ce programme, largement relayé par les grands media, visait à étudier certains objets volants non-identifiés. Initiées sous la mandature Obama par Harry Reid, leader de la majorité démocrate au Sénat, ces recherches ont été financées par le gouvernement américain à hauteur de 22 millions de dollars sur cinq ans. Au moment même de l’annonce de l’existence du programme, trois vidéos sont rendues publiques par les médias. Elle sont filmées à partir de chasseurs américain F-18 et montrent à plusieurs reprises un OVNI effectuant des performances de vol impossibles à réaliser par un quelque avion que ce soit.

En 2019, la Navy confirme l’authenticité des vidéos et par la même occasion l’existence de ces objets volants non identifiés.

Ces faits posent plusieurs questions : pour quelles raisons ces informations ont-elles étaient classées secret défense pendant aussi longtemps ? pourquoi les divulguer maintenant ? d’où viennent ces mystérieux objets et comment fonctionnent-ils ? Des politiques, des scientifiques et de nombreux officiels nous apportent des réponses et des hypothèses inédites, mais aussi beaucoup de nouvelles questions...

