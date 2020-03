Nous sommes 7 milliards de suspects! enquête sur le totalitarisme numérique

François Mazure vous emmène pour un tour du monde avec cette investigation internationale qui montre, pour la 1ère fois, comment sous couvert de lutte contre le terrorisme ou la criminalité, les grandes puissances se sont lancées dans une dangereuse course aux technologies de surveillance.

Caméras à reconnaissance faciale, détecteurs à émotions, système de notation des citoyens, drones tueurs autonomes... L'enquête de Sylvain Louvet nous entraîne dans les rouages de cette machine de surveillance mondiale et donne la parole aux premières victimes de ce flicage hors norme. Une obsession sécuritaire qui dans certains pays, est en train de donner naissance à une nouvelle forme de régime : le totalitarisme numérique, le cauchemar d'Orwell.

Berlin, Barcelone, Manchester, Paris, Nice, Bruxelles, le Caire, Manille… Le terrorisme frappe partout. Ces quinze dernières années, les attentats sont passés de 2000 à près de 14 000 par an dans le monde. Quant au nombre de tués, il a été multiplié par neuf. Face à cette menace, de nombreux pays misent désormais sur la technologie pour assurer leur sécurité. En France, la police peut aujourd’hui compter sur des caméras intelligentes qui analysent les comportements des passants. Aux États-Unis, les forces de police utilisent la reconnaissance faciale pour identifier les suspects. En Chine, les caméras sont capables de repérer les criminels même de dos, à leur simple démarche. En 50 ans, l’intelligence artificielle a donné aux autorités un pouvoir jamais égalé : celui de tout voir, tout entendre, partout, tout le temps.

Ce film dévoile la relation incestueuse entre les industriels de la sécurité et les grandes puissances. Un mariage qui en Chine a donné naissance à une nouvelle forme de régime : la dictature 3.0. Fichage Adn de la minorité musulmane, arrestations " préventives " arbitraires, mise en place d’un système de notation des citoyens…Grâce à l’irrésistible ascension de ses " licornes " (des conglomérats valorisés à plus d’un milliard de dollars), l’empire du milieu dispose désormais d’un arsenal qu’aucun régime totalitaire n’a encore jamais possédé. Un outil de contrôle permanent de la population, particulièrement intrusif et inquiétant, qui cherche à s’export

