François Mazure enfile ses bottes de cowboy ou santiags et vous emmène au pays de la country et du rock, dans cette ville que l'on surnomme Nashvegas

Capitale de l’Etat du Tennessee, située au cœur du sud rural, Nashville est devenue, en quelques années, l’une des villes les plus attractives et dynamiques d’Amérique. Considérée comme la capitale mondiale de la musique, elle vibre jour et nuit au son du rock, du blues et de la country. Dans les rues, c’est un tourbillon incessant de véhicules rutilants et de monster trucks. Et chaque jour, des sprintcars (voitures de course à la Mad Max) s’affrontent sur des pistes de terre battue à des vitesses folles. Nashville a même volé à Las Vegas le titre de destination favorite des Américains pour les enterrements de vies de jeunes filles. On la surnomme désormais " Nashvegas ".

Pas d’impôt sur le revenu, qualité de vie maximum et économie en bonne santé, grâce au business de la musique qui génère un chiffre d’affaires de 10 milliards de dollars par an. C’est aussi le siège de 250 multinationales, spécialisées dans la santé, les assurances et la finance. Et le taux de chômage y est le plus bas de toute les métropoles américaines.

Entre racines country et extrême modernité, un document inédit sur Nashville, la ville la plus en vogue d’Amérique.

"Country, rock et business, Nashville, la ville la plus folle des USA" à voir dans "Doc shot" le jeudi 28 janvier à 22H15 sur la Une