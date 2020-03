" Ménopausées ": un documentaire pour lever les tabous et les préjugés

François Mazure propose un documentaire intitulé " Ménopausées " où 7 femmes, entre 51 et 62 ans, d'origines et milieux sociaux divers, racontent la traversée de leur ménopause. Passage obligé pour toutes les femmes, la ménopause reste pourtant un tabou dans notre société, une évidence que la plupart des femmes mûres vivent en silence. Ce documentaire leur donne la parole. Elles y expliquent notamment qu'on peut tout à la fois être ménopausée, heureuse et épanouie.

La solitude, la colère, la dépression ou le sentiment d'une nouvelle liberté. La sécheresse vaginale ou les bouffées de chaleur. L'envie de mourir et la soif d'aimer. Les traitements hormonaux ou les tisanes à la sauge. Quelle star, quelle personnalité s'est un jour, chez nous, exprimée publiquement sur cette affaire ? Les règles, l'IVG, les violences conjugales, la grossesse, l'infertilité sont désormais des thèmes abordés par les femmes, ce sont des sujets de revendications, d'appropriation mais la ménopause, elle, reste honteuse.

Pour traverser cette étape, la seule chose dont les femmes (et leurs proches) ont besoin c’est d’informations, de soutien (médical ou non) et de bienveillance. Mais elles ne trouvent bien souvent que le silence, la gêne, la honte. Elles se sentent seules. Chaque année, des millions de femmes se sentent abandonnées à leur sort. Elles se reconnaîtront dans ce film, et pour beaucoup, comprendront mieux ce qui leur arrive ou leur est arrivé.

Pour sortir des siècles de silence et d'humiliations qui ont entouré la ménopause, il fallait que les femmes s’expriment. Il fallait recueillir leurs expériences, les diffuser, et aussi, les croire…. La ménopause n’est pas une maladie, ce n’est pas une tare. Avec un peu d’humour, de l’information et de la solidarité c’est une étape à traverser, la tête dans le congélateur s’il le faut. Mais fièrement !

Un documentaire de Joëlle Oosterlinck à voir dans Doc Shot le jeudi 05 mars à 22h35 sur la Une