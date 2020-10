Donald et Melania Trump sont positifs au coronavirus

Melania Trump, obscur objet du pouvoir dans "Doc Shot"

Mélania, cet obscur objet du pouvoir - © 2019/MAISON BLANCHE

Ce jeudi, François Mazure nous trace le portrait de la première dame des Etats-Unis. Une femme soumise, trompée, ambitieuse. Qui est vraiment Melania ?

Melania aurait pleuré le soir de l’élection de Donald à la présidence des Etats-Unis d’Amérique. Elle se voyait bien aux côtés d’un homme riche mais pas d’un chef d’Etat affirment les uns, c’est une femme trompée et soumise martèlent les autres. Elle est un jour le symbole idéal d’une Amérique conservatrice, le suivant l’incarnation maléfique d’une ambition sans limite. La réalité est plus complexe et nuancée. Et si la First Lady Melania Trump poursuivait la même route que la jeune mannequin slovène Melanija Knavs ?

