Les pirates de la démocratie: un documentaire sur ces mouvements populistes qui conquièrent le pouvoir grâce aux technologies de l'information

François Mazure vous propose un documentaire sur ces pirates de la démocratie, mouvements populistes qui mobilisent l'opinion publique et conquièrent le pouvoir grâce aux technologies de l'information. Ce technopopulisme polarise les sociétés, pousse les extrêmes à s'épanouir et sème à travers la planète un désordre nouveau, voire dans certains pays un chaos politique et citoyen.

Ce documentaire va mettre en lumière, pour la première fois, ceux qui orchestrent ce chaos ainsi que leurs méthodes. Car ce désordre a ses penseurs et son manuel, affiné au fil d'expériences. Dans l'ombre des responsables politiques, ce sont leurs ingénieurs du chaos qui menacent nos démocraties. Les médias internationaux évoquent régulièrement les effets de ce chaos mais aucun documentaire n'a encore été réalisé sur ses racines. La campagne présidentielle américaine nous offre un terrain d'observation idéal, mais le technopopulisme s'épanouit bien au-delà des Etats-Unis. Il y a urgence à décrypter le phénomène et à examiner les outils de résistance qui peuvent être mobilisés.

"Proraganda, les nouveaux manipulateurs" un documentaire de Alexandra Jousset et Philippe Lagnier à voir dans Doc shot le jeudi 07 octobre à 22h20 sur la Une.