Les guérisseurs face à la science à voir dans Doc Shot

Les coutumes ancestrales de guérison résistent à tous les progrès de la science et les guérisseurs croulent sous les sollicitations. En nous aidant à mobiliser nos ressources d’auto-guérison, les guérisseurs semblent parfois faire des miracles.

Comment la science perçoit-elle ces pratiques? L’effet placebo peut-il à lui seul tout expliquer ? Après avoir interrogé 35 guérisseurs et vérifié des cas de guérison en les auscultant, dossier et avis médical à l’appui, cette enquête convoque médecins, psychiatres et chercheurs en neurosciences pour démêler le vrai du faux sur l'efficacité des guérisseurs.

Une réalisation de Sabine Pirolt et Claudio Tonetti à voir dans Doc shot le jeudi 06 mai à 22h15 sur la Une et à revoir sur Auvio