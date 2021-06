Le racisme et la discrimination en Australie à voir dans Doc Shot

Avec ses paysages fantastiques et ses 300 jours de soleil par an, l'Australie est une destination de rêve pour de nombreux étrangers. Mais le pays n'est pas une terre d'accueil pour tout le monde et certaines minorités souffrent de lourdes discriminations.

Historiquement, un drame se joue aussi depuis des siècles : celui des premiers Australiens. Installés sur ces terres depuis des millénaires, les aborigènes vivent au ban de la société. Tout a commencé avec l'arrivée des colons anglais au 19e siècle. D'abord massacrés par milliers, les aborigènes ont été assimilés de force aux mœurs de la société blanche. Placés dans des couvents ou des familles de substitution, les enfants indigènes ont dû apprendre à vivre comme de bons petits blancs. On les appelle les générations volées. Aujourd'hui, les aborigènes vivent comme des citoyens de seconde zone. La majorité sont victimes d'exclusion, de pauvreté, d'alcoolisme, de chômage…

Depuis quelques années, de nouveaux partis xénophobes et racistes affichent ouvertement leur haine des pratiquants de l'Islam. Et rien, dans le pays, ne les y empêche. En 2019, l'escalade de la haine a atteint des sommets. À Christchurch, en Nouvelle-Zélande le pays voisin, un suprématiste australien de 28 ans, proche de groupuscules néo-nazis de Melbourne, a ouvert le feu dans une mosquée. L'attentat a fait 51 morts et 49 blessés.... Si l’acte est une première dans cette région du monde, il est le révélateur d’un phénomène beaucoup plus large. Qu’ils soient installés depuis plusieurs générations ou nouveaux arrivants, de nombreuses communautés sont la cible de discriminations. Mais le racisme ne touche pas que les étrangers. Les aborigènes, et en particulier les jeunes, en sont les premières victimes : exclusion, pauvreté, échec scolaire, chômage. Comment expliquer l’essor de l’extrême droite ? Pourquoi la situation des aborigènes s'aggrave-t-elle ?

