Le crédit social, une dictature numérique en Chine

La Chine a instauré récemment un système de crédit social. Dans tous les gestes de la vie quotidienne, il faut désormais penser à optimiser le gain de ses points ou à essayer d''en perdre le moins possible. Ce film suit un couple dans ce monde orwellien où rien n'échappe à l'œil de Pékin et à sa sanction immédiate, et comment cela affecte les relations intimes et sociales...