La science serait-elle manipulée, elle aussi ?

La science est au centre de nombreux débats, sanitaires et environnementaux, vitaux pour nos démocraties. Pesticides, amiante, émissions carbones, 5G, virus : les controverses se multiplient et le public se tourne vers la science pour dire la vérité. "La fabrique de l’ignorance" est une investigation scientifique qui éclaire et déjoue, sans parti-pris, un système dans lequel nous sommes tous impliqués.

Pourquoi a-t-il fallu des décennies pour admettre officiellement que le tabac est dangereux pour la santé ? Pourquoi une partie de la population croit encore que le changement climatique n’a rien à voir avec les activités humaines ? Pourquoi a-t-on dû mal à admettre que la mortalité des abeilles est liée aux pesticides, malgré tant d’enquêtes qui documentent le contraire ? Jamais la connaissance scientifique n’a semblé aussi vaste, et pourtant jamais elle n'a été le terrain d’autant de controverses et d’empoignades. Qu’est-ce qui empêche donc la connaissance scientifique de s’établir sereinement ?

Que des industriels aient intérêt à dissimuler des vérités scientifiques pour ne pas nuire à leur business est désormais chose connue. Qu’ils mettent en place des méthodes pour semer le doute dans le débat public et paralyser la décision politique n’étonne plus guère. Mais ce qui est méconnu, c’est leurs multiples façons d’utiliser la science dans ce but. Manipuler la recherche pour retarder le progrès des connaissances sur certains sujets sensibles fait partie de la stratégie d’un nombre croissant d’organisations.

Face à ce phénomène, des chercheurs interdisciplinaires se penchent sur cette " production d’ignorance ". Ils entreprennent d’en démonter les mécanismes. En explorant pour nous quelques-unes des grandes affaires qui agitent la société, ils révèlent les stratégies à l’oeuvre : la " science de diversion ", les attaques discrètes contre les protocoles scientifiques, les trucages en laboratoire. Ainsi ils nous aident à décrypter ces offensives délibérées contre le progrès scientifique. Mais ils mettent aussi en lumière certains de nos comportements inconscients, ces mécanismes cognitifs qui nous pousse parfois à préférer nous-même l’ignorance au savoir.

"La fabrique de l'ignorance" à voir dans Doc Shot le jeudi 19 novembre à 22h15 sur la Une. Rediffusion sur la Trois le 22/11 à 23h50 et à revoir jusque fin janvier 2021 sur Auvio