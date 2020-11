La malbouffe à voir dans Doc shot

Jamais faire ses courses alimentaires n'aura été aussi angoissant : les consommateurs doivent maintenant recourir à des applications sur smartphones pour s'y retrouver dans des listes d'ingrédients incompréhensibles, parmi des allégations parfois trompeuses.

Pour comprendre cette défiance envers le système industriel qui nous nourrit, nous sommes nous-même devenus des industriels. Pour les besoins du film, épaulés par des spécialistes, nous avons conçu de A à Z un des ces aliments créés de toute pièce par l'agro-industrie : nous avons fabriqué un cordon bleu. Simple en apparence, il s'agit en fait d'un aliment complexe. Et chaque étape de sa fabrication permet de lever un coin du voile sur ce monde opaque.

Comment donner à une viande hachée une texture d'escalope de viande ? Y a-t-il un lien entre la qualité de la viande et le prix ? Pourquoi a-t-on besoin d'additifs dans le fromage du cordon-bleu ? Pourquoi certains d'entre eux posent problème ? Comment l'emballage peut s'avérer dangereux pour l'aliment qu'il contient ?

En suivant la fabrication de notre cordon bleu, nous décryptons la complexité inédite de notre alimentation : des composants de plus en plus innovants, matières d’emballages nouvelles qui exposent aussi à de nouveaux risques. Pour y faire face, la réglementation tente de suivre, avec un temps de retard sur les industriels. Dans une Europe à 27, par exemple, remettre en cause un seul additif, comme le E171, peut relever du parcours du combattant.

L'industrie a conscience de cette défiance et s'adapte : elle propose des aliments dont la composition a été expurgée des ingrédients les plus problématiques. Elle substitue les protéines animales par des protéines végétales. De vraies solutions ? Ou de nouveaux problèmes en perspectives pour notre santé ?

"La grande malbouffe" à voir dans Doc shot le jeudi 05 novembre sur la Une à 22h15 et à revoir jusque fin janvier 2021 sur Auvio