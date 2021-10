La génération Kalachnikov, une enquête de Doc Shot

Voilà plus de vingt ans que le journaliste travaille sur le crime organisé et particulièrement sur la mutation qu'il observe depuis plusieurs années. Depuis le début des années 2000, une nouvelle criminalité organisée a vu le jour dans les quartiers sensibles, remplaçant au fil des années le Milieu traditionnel.

De nouveaux caïds ont mis la main sur le trafic de stupéfiants, ses tonnes de drogue et ses millions d'euros. Mais cette florissante économie souterraine n'a pas créé que des fortunes illicites, elle s'est accompagnée d'une montée de la violence et de règlements de compte entre bandes rivales. Les affrontements se font désormais à l'arme de guerre . L'utilisation de la Kalachnikov AK-47, de pistolet mitrailleurs Scorpio, de fusils d'assaut M15 se sont banalisés ces dernières années. Cet arsenal est utilisé par la nouvelle génération de voyous, issue des quartiers sensibles, qui a imposé des méthodes radicales tout en affichant une détermination sans faille. Les rafales de Kalach sont devenues la signature, la norme pour régler les problèmes et les jeunes trafiquants tombent sous les balles.

"Génération Kalach" Un documentaire de Jérôme Pierra à voir dans "Doc shot" le jeudi 21 octobre à 22h15 sur la Une. Le programme est en replay sur Auvio durant 90 jours