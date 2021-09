La fin du grand empire des hypermarchés ? Réponse dans Doc shot

"Hypermarchés, la chute de l'empire", u n documentaire de Pascal Artaud et Florence Olivier à voir dans "Doc shot" le jeudi 30 septembre à 22h15 sur la Une.

Les supermarchés ont-ils fait leur temps ? François Mazure propose une enquête sur l'avenir de la grande distribution. Après avoir longtemps proposé aux consommateurs une vie meilleure à un prix abordable en un seul lieu, les supermarchés s'essoufflent. Ils doivent aujourd'hui faire avec l'arrivée du commerce en ligne. Sont-ils capables de résister aux GAFA qui essaient de mettre la main sur le marché de la distribution et plus généralement sur le monde agricole ?

Ils s’appellent, Walmart, Carrefour, Leclerc... En 70 ans, ces petits épiciers sont devenus de puissantes multinationales. La grande distribution s’est imposée sur la promesse d’une vie meilleure, la possibilité de s’offrir des produits de grandes marques sans se ruiner. Mais cette course aux prix bas n’est pas sans conséquence. Les quelques fournisseurs qui osent témoigner évoquent un climat de menace permanent, des méthodes mafieuses, un racket organisé imaginé par d’ingénieux juristes salariés des enseignes.

En France, le monde agricole s’enlise dans la crise. Dans l’industrie agro-alimentaire, les professionnels tirent également la sonnette d’alarme. Après des décennies de croissance, cette guerre fratricide fait ses premières victimes au sein des barons de la grande distribution. Walmart a vu son chiffre d’affaires baisser ces dernières années. Carrefour annonce la suppression de plusieurs milliers d’emplois. Les changements de mode de consommation et l’arrivée de mastodontes du e-commerce comme Amazon bousculent la domination de ces grands groupes que l’on pensait jusqu’à présent inébranlables. Les GAFA sont en train d’essayer de mettre la main sur le marché de la distribution et plus généralement sur le monde agricole. Les algorithmes d’Amazon vont-ils parvenir à mettre la main sur la grande distribution en créant des magasins où le personnel sera réduit au strict minimum ?