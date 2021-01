La démocratie du dollar: enquête sur un système politique américain où l'argent est roi!

Aux USA, l’argent est roi, dit-on. Nuance : l’argent fait et défait les rois. Derrière chaque élection, le cash coule à flots. En 2020, plus de 6 milliards de dollars seront dépensés en publicités politiques. Derrière cette frénésie d’argent, lobbys aux manettes, milliardaires à la manoeuvre, bonnes oeuvres, cyniques et beaux esprits se livrent une lutte acharnée, à grands renforts de billets.

Une situation qui a explosé depuis 10 ans avec une décision de la Cour suprême : l’arrêt Citizens United. Promulgué au nom du sacro-saint Premier amendement-la Constitution garantissant la liberté d’expression-, il stipule que l’Etat ne peut limiter les dépenses des campagnes électorales. Depuis, l’argent coule à flots. “Super PAC”, “dark money”, autant de mécanismes légaux favorisés par Citizens United, utilisés par les milliardaires de tous bords et qui régissent aujourd’hui les élections américaines, dictant leurs résultats. Certains n’hésitent pas aujourd’hui à parler de corruption légale...

Suprême ironie : désabusés par ce système, les Américains ont fini par s’en remettre à celui-qui fut le plus virulent à le dénoncer, Donald Trump, un milliardaire sulfureux qui, une fois élu, a renié toutes ses promesses de vertu. Le documentaire explore cette confiscation de la démocratie aux conséquences nombreuses, qu’il s’agisse de l’abandon de la lutte contre le changement climatique ou des problèmes d’accès aux médicaments.

Il se penche aussi sur un épisode édifiant et méconnu, l'opération “Red Map” qui a eu lieu en 2010 et décrite comme “le plus grand braquage de l’histoire politique récente”. A la manoeuvre, le parti républicain qui a réussi à manipuler la carte électorale pour les 10 années à suivre. Le résultat des élections du 3 novembre prochain en sera impacté.





