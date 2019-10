L'empire caché d'Amazon à voir dans Doc shot

François Mazure nous plonge dans les arcanes du géant de la vente en ligne pour découvrir comment fonctionne cet empire caché. Amazon expédie 158 colis à la seconde sur les 5 continents, soit 150 milliards chaque année. C’est l’entreprise américaine qui révolutionne le plus le capitalisme du XXIe siècle. Non seulement, elle « modélise » l’économie mais aussi les échanges commerciaux et les rapports sociaux. Qui est Jeff Bezos, son patron iconoclaste ?

Surfant sur la révolution numérique et misant sur l’achat compulsif et le besoin immédiat, la firme américaine Amazon a bâti le plus grand supermarché de l’histoire de l’humanité en rendant dans l’instant, à portée de clic, tous les articles et données de la terre. A la tête de cet empire mondial, Jeff Bezos. Devenu l’homme le plus riche du monde, il traite d’égal à égal avec les chefs d’Etat les plus puissants de la planète. Fort de sa réussite, il prétend refonder la conception du commerce et du travail. Il expose sans complexe sa vision d’une nouvelle organisation de l’humanité.

Machine de guerre commerciale, la compagnie colonise les réseaux, conçoit de gigantesques espaces de stockage, non seulement pour entreposer ses milliards de tonnes de marchandises mais aussi les milliards de données numériques.

Le "cloud" d’Amazon serait aujourd’hui indispensable au fonctionnement d’internet. Sa stratégie : s’emparer un à un des territoires. Après les USA, l’Europe, et en particulier les zones fragilisées. Son nouvel objectif : l’Inde et son marché gigantesque.

Comment cette entreprise a-t-elle fait main basse sur la planète ? Et quel avenir nous réserve-t-elle ? Réponses dans le documentaire édifiant d’Adrien Pinon et Thomas Lafarge "le monde selon Amazon" qui est à voir absolument le mercredi 3 octobre dès 22h20 sur La Une.