Etats-Unis, les oubliés de la santé

Les Etats-Unis sont l’un des pays aux frais médicaux les plus chers au monde. Une simple visite médicale peut déjà coûter plusieurs centaines de dollars et les opérations médicales grimpent à des sommes astronomiques. Il est fréquent d’avoir à débourser des sommes à 6 chiffres pour soigner les conséquences d’un accident ou d’une pathologie pas forcément parmi les plus graves.

Très différent du nôtre, le système de santé américain est un système pensé avant tout d’un point de vue économique et politique. A travers les portraits croisés d’Américains victimes de ce système, d’interviews d’experts, de responsables politiques et d’initiés de l’industrie médicale, ce documentaire de Gary Grabli pointe les défaillances d’un système qui fait baisser l’espérance de vie aux Etats-Unis…

A voir le jeudi 11 juin à 22h20 sur La Une à l'heure où chaque système est remis en cause avec la crise du COVID 19.