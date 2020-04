Coronavirus, une enquête sur les origines du désastre

François Mazure propose un documentaire centré sur l'apparition du coronavirus en Chine. À l’aide d’images exclusives, filmées par les habitants de Wuhan, au cœur de l’épidémie, le réalisateur Sean Nicholls plonge aux origines du virus. Une enquête qui démontre comment le premier médecin donneur d’alerte a été réprimé, avant de décéder de la maladie, et la brutalité des autorités chinoises dans l’imposition de la quarantaine sur une population traumatisée.

Le documentaire de Sean Nicholls déroule le point de départ du coronavirus, la prise en charge et l’évolution de sa propagation au sein de la Chine. Le réalisateur a choisi de remonter à l’origine du virus dans la ville de Wuhan. Selon les scientifiques, le virus aurait pu être transmis par des animaux. La réaction du gouvernement chinois est ensuite analysée aux différentes étapes de la propagation de la maladie. Avec de nombreux témoignages sur place et les images amateurs, le documentaire offre une vision de l'intérieur et pose certaines questions par rapport au traitement des informations et des personnes comme les médecins partageant des infos sur "wechat", le 1er décès le 09/01/2020, etc.

Cette vision "interne" est mise en perspective par les interviews des scientifiques australiens, qui ont été parmi les premiers à isoler le virus en laboratoire afin d’étudier son modèle de propagation. Le virus a notamment été inoculé à des furets qui ont un système respiratoire semblable à celui de l’être humain dans le but de découvrir comment l’infection progresse.

Un documentaire exclusif qui offre des témoignages de 1ère main au coeur de la Chine qui sort aujourd'hui petit à petit de la phase de confinement.

Un documentaire édifiant à voir dans Doc shot le jeudi 23 avril sur la Une à 22h20.