DOC SHOT : Trump en guerre contre le FBI

Jamais un président n'a aussi souvent et aussi ouvertement manifesté son manque de respect pour la loi, la Constitution et les institutions démocratiques des États-Unis. De l'ingérence russe dans les élections de 2016 aux accords secrets avec la mafia, Donald Trump a fait l'objet de nombreuses accusations - alors qu'il prétend être victime d'une conspiration du FBI

Bien qu'il soit impliqué dans des affaires suspectes bien documentées, il n'a jamais été inculpé. En fait, Trump et le FBI sont secrètement liés depuis 40 ans. Mais jusqu'où exactement est-il allé pour obtenir ce qu'il voulait et pour empêcher les agents d'enquêter ? Grâce à un accès privilégié aux agents du FBI, ce film examine la relation complexe entre la communauté du renseignement des États-Unis et leur homme d'affaires devenu président, qui joue un double jeu avec la Mafia et le bureau. À la veille de la prochaine élection présidentielle, cette enquête expose la véritable histoire de la présidence potentiellement compromise de Trump, examinée par ceux qui le connaissent le mieux.

Un documentaire de David Carr-Brown à voir dans Doc shot le jeudi 22 octobre à 22h10 sur la Une

