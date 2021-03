Doc shot se penche sur la question des "expériences de mort imminente

On reste dans le surnaturel. François Mazure vous propose une thématique déjà largement discutée mais rarement abordée avec un oeil rationaliste sur les expériences de mort imminente. Que ressent-on au moment de la mort ? Qu’en est-il des expériences troublantes de patients qui ont frôlé la mort ?

Dans ce docu, Patricia, Laurence, Lukas et Véronique racontent ce moment unique qui a transformé leur vie. Une investigation très troublante et interpellante tournée en partie à Liège.

Nous sommes dans la région de Reims. Véronique a rendez-vous avec son généraliste. Il a fallu qu'une relation de confiance s'établisse pour qu'elle lui raconte son vécu extraordinaire : son expérience de mort imminente qu'on appelle EMI. C'est arrivé suite à un anévrisme, l'occlusion d'une veine au cerveau. "Mon corps était comme une enveloppe comme ça, et puis il y avait quelque chose qui sortait du corps et j'allais au-dessus de moi et je me souviens, j'étais très conscient et je dis ah mais dis donc, qu'est-ce que tu es en train de faire. Et après je dis je veux pas y aller trop loin parce que je sentais que mes pieds étaient au-dessus de moi. Je dis ah mais il ne faut pas que je trouve, que j'oublie ou est-ce qu'il faut re-rentrer pour que je puisse revenir dans mon corps."

Dans ce documentaire, le docteur Steven Laureys, neurologue au centre hospitalier de Liège, intervient sur la question : "C'est fascinant de voir comment, quand vous faites un arrêt cardiaque, qu'il n’y a plus d'apport sanguin, il peut néanmoins y avoir cette perception, ces émotions tellement intenses et détaillées. Pour le moment, ce qui se passe dans le cerveau lors d'une expérience de mort imminente personne le sait."

Un documentaire de Myriamm Gazut et Olga Baillif à voir dans Doc shot le jeudi 01 avril à 22h10 sur la Une, et à revoir sur Auvio jusqu'au 23 juin !