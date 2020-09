DOC SHOT : Pourquoi nous détestent-ils nous les malades ?

François Mazure revient sur cette série "Pourquoi nous détestent-ils" avec ce volet consacré aux malades. Rejetés, mis à l'écart, rendus invisibles, ostracisés, marginalisés, délaissés, quittés... De qui parle-t-on ? Des malades. A première vue cela ne semble pas coller. Qui pourrait bien se comporter aussi mal avec une personne touchée par la maladie, affaiblie dans sa chair et dans son humanité ? Potentiellement n'importe qui en fait. Et parfois même sans vraiment s'en rendre compte ou sans se l'avouer.

Nous nous interrogeons : les malades dérangent-ils ? Et si oui pourquoi ? Pourquoi leur en veut on ? C'est par le regard avisé de Pierre Ménès, journaliste spécialisé dans le football et chroniqueur phare de " Canal + ", que nous allons tenter de répondre aux questions que nous nous posons. "Regard avisé ", car cet homme de télévision a frôlé la mort en 2016. A trois jours près. Sauvé grâce à une double greffe : foie et rein. La maladie il connaît, elle l'a cloué sur place durant de longs mois. Une parenthèse existentielle qui l'a fait réfléchir.

" Pourquoi nous détestent-ils ? " est une série documentaire qui déconstruit les préjugés et analyse les fractures identitaires de la société avec didactisme mais aussi avec humour. Chaque épisode de la série est incarné par une personnalité qui confronte son histoire personnelle à la réalité du rejet, de l’exclusion ou de la discrimination.

A voir le jeudi 01 octobre sur la Une à 22h15 dans Doc shot

Le documentaire sera à revoir durant 30 jours sur Auvio.