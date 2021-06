DOC SHOT : Parents d'enfants tueurs

François Mazure propose de dépasser les lignes, les marques, les à priori sur un sujet sensible : celui des mineurs qui ont commis une fusillade en milieu scolaire. "Parents de tueurs" est le récit profondément personnel et honnête de ceux que l’on juge hâtivement comme responsables des actes de leur enfant qui ont perpétré un massacre en milieu scolaire. Le documentaire de Frida et Lasse Barkfors explore les thèmes de la culpabilité, du déni, de l'échec et de la responsabilité, du harcèlement, du chagrin, de l’amitié et de l’amour.

Lorsque le désastre d'une nouvelle fusillade frappe une école, des parents sont brutalement confrontés à la réalité : c'est leur enfant qui est le tireur. Trois parents partagent leur histoire. Jeff Williams est le père d'Andy, qui en 2001, à l’âge de 15 ans, a tué deux camarades de classe et blessé treize autres étudiants. Andy est condamné à la prison à perpétuité et 25 ans de période de sûreté. Nicholas, le fils de Clarence Elliot, qui a tué par balle son professeur et blessé un autre enseignant en 1988, purge une peine de prison à vie. Le fils de Sue Klebold, Dylan, était l’un des deux adolescents responsables du massacre au collège de Columbine en 1999, l'une des fusillades les plus meurtrières l'histoire. Dylan a mis fin à la fusillade en se suicidant. À travers le récit profondément personnel et honnête qu'ils partagent avec le public, le film explore les thèmes de la culpabilité, du déni, de l'échec et de la responsabilité, du harcèlement, du chagrin, de l’amitié et de l’amour.

Un documentaire de Frida Barkfors et Lasse Barkfors à voir dans Doc Shot le jeudi 17 juin à 23h00 sur la Une, et à voir en replay sur Auvio.