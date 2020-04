Doc Shot : "Palm Springs : La capitale mondiale de l'excentricité"

François Mazure vous emmène aux Etats-Unis à Palm Springs, la ville la plus excentrique du monde dans le Doc Shot de ce jeudi 16 avril.

À une heure de route de Los Angeles, en plein cœur de l'un des déserts les plus chauds de la planète, existe une ville unique au monde : Palm Springs. C'est ici que viennent se réfugier les plus grandes stars d'Hollywood, loin des paparazzis et des touristes. Elvis Presley, Frank Sinatra ou encore Marylin Monroe y avaient leurs habitudes. Désormais les habitants de Palm Springs s'appellent Leonardo di Caprio ou George Clooney. À Palm Springs, les stars peuvent se laisser aller à toutes les excentricités.