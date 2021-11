Doc shot : Le Bitcoin une révolution monétaire

François Mazure nous présente un film sur une véritable révolution qui nous impactera tous, au même titre qu'Internet semble décrire l'auteur du documentaire. Un récit haletant et accessible sur une révolution monétaire et technologique majeure.

Le 3 janvier 2009, un certain Satoshi Nakamoto lance le Bitcoin, la première monnaie informatique décentralisée et cryptée fiable. En 10 ans la valeur du bitcoin s’envole, passant de 0.001$ à 20.000$, à son plus haut.

La technologie qui sous-tend le Bitcoin, la blockchain, a elle pris une ampleur phénoménale. De par sa nature décentralisée et chiffrée, la blockchain rend possible les échanges de valeur sans tiers de confiance. Dans un monde ultra-connecté où la défiance est de mise, la possibilité de se libérer des intermédiaires de manière sécurisée est un changement de paradigme comme il en arrive peu dans le fonctionnement des sociétés. Tous les domaines sont impactés, de l’économie à la médecine en passant par l’industrie ou la politique. Ainsi, la blockchain serait aussi importante que l’invention d’Internet.

Comment l’invention de Satoshi Nakamoto a-t-elle pu s’imposer à ce point ? Que nous disent le Bitcoin et la blockchain du monde dans lequel nous vivons ?

"La révolution bitcoin" un documentaire de Rémi Forte à voir dans "doc shot" le jeudi 18 novembre à 22h35 sur la Une