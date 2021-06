Doc shot : la colère des volcans en Italie

Dans le cadre de la semaine italienne, François Mazure vous emmène visiter les volcans dans la région de Naples.

Entre le Vésuve, les îles Éoliennes et l’Etna, l'Italie abrite des volcans parmi les plus dangereux sur Terre. Aujourd’hui, les experts sont unanimes : la région de Naples est exposée à un risque majeur, une éruption imminente. Pourtant, personne ne peut dire quand cela se produira, ni d’où viendra le danger. Comment pouvons-nous protéger la baie ? Comment les gens vivent-ils depuis des millénaires avec la menace constante d'éruptions dévastatrices ? Grâce à une technologie de pointe et des images aériennes spectaculaires, cette enquête à la fois historique et scientifique suit une équipe d’experts internationaux qui scrutent les profondeurs de ces montagnes de feu pour prévenir une future tragédie. Ensemble, ils explorent et modélisent le processus géologique complexe à l’origine des éruptions afin de prédire les scénarios possibles et d’améliorer leurs prévisions. Une course contre la montre pour protéger les 3 millions d’individus qui vivent au pied de ces volcans.

"Baie de Naples, la colère des volcans" un documentaire de Laurence Thiriat et Thomas Marlier à voir dans "Doc shot" le jeudi 27 mai à à 22h15 sur la Une