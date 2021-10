Doc Shot : La Chine en Arctique, les coulisses d'une ambition

François Mazure vous emmène en Arctique ! La présence accrue de la Chine aujourd'hui dans le Grand Nord rebat les cartes d’une région où, loin des projecteurs, les superpuissances s’observent et s’affrontent...

On le sait, le réchauffement climatique affecte les pôles plus rapidement que le reste de la planète et accélère la fonte des glaces : nouveaux enjeux scientifiques, nouvelles routes maritimes, nouvelles provinces pétrolières et minières, nouvelles zones de pêche. Mais vieux défis sécuritaires. Vieux car l’Arctique, depuis l’époque de la Guerre froide, a toujours été une zone clef du " Grand jeu " entre les superpuissances. Aujourd’hui pourtant, la présence accrue de la Chine dans le grand nord rebat les cartes d’une région où, loin des projecteurs, les superpuissances s’observent et s’affrontent. Les Américains s’inquiètent, les Norvégiens hésitent, les Russes se frottent les mains. Une chose est sûre : à travers la présence chinoise, c’est toute la situation actuelle et future de l’Arctique à l’ère de l’urgence climatique que l’on peut explorer. Ce film a pour objectif d’exposer la nouvelle donne géopolitique de l’une des régions les plus reculées de la planète.

