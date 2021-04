DOC SHOT : Joe Biden, le destin d'un président américain

Joe Biden devra affronter dès les premiers mois de son mandat des défis de taille : aux crises sanitaire et économique s'ajoutent les graves conflits politiques et sociaux qui gangrènent une Amérique plus divisée que jamais.

Qui est cet homme d'État à la longue et brillante carrière politique, six fois sénateur et deux fois vice-président sous Barack Obama, qui prendra à 78 ans les rênes du pays ? Michael Kirk et Mike Wiser lui consacrent un portrait qui s'attarde autant sur son passé que sur l'avenir qui l'attend. Ils reviennent sur son parcours ponctué de drames personnels et de succès publics, mais aussi sur les positionnements de cet expert en politique étrangère - qui pourraient bien se voir infléchis par l'influence de sa colistière Kamala Harris, 56 ans et première femme à accéder à la vice-présidence.

