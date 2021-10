DOC SHOT : Insecticide, comment l'agrochimie a tué les insectes

l y a 30 ans, il était impossible de rouler sans devoir s’arrêter toutes les deux heures pour nettoyer son pare-brise constellé d’impacts d’insectes. Aujourd’hui, on traverse l’Europe sans avoir recours une seule fois à ses lave-glaces. Depuis les années 1990, 75% de la biomasse des insectes a disparu.

En cause, l’utilisation massive des néonicotinoïdes, insecticides dits " systémiques " qui se diffusent dans chaque cellule de la plante. Alors que les études scientifiques s’accumulent pour dénoncer les conséquences catastrophiques de l’utilisation de ces neurotoxiques, les multinationales qui les produisent multiplient les efforts pour brouiller les pistes. Financement d’études approximatives, pression sur les chercheurs et les instituts de recherche, lobbying intensif auprès des autorités de régulation, tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter les règlementations. Pendant ce temps les insectes disparaissent, alors qu’ils ont des rôles clé dans la pollinisation, la chaîne alimentaire, la décomposition des animaux et des plantes... Pour les scientifiques, nous assistons aux prémisses d’une sixième extinction de masse.

A partir de l’enquête menée par Stéphane Foucart, responsable de la cellule environnement du journal Le Monde, le film propose une enquête scientifique et politique pour rendre compte de ces stratégies qui compromettent la planète.