Doc Shot : Happy, la dictature du bonheur sur les réseaux sociaux

Facebook, Instagram, Snapchat... nous passons des heures sur les réseaux sociaux, séduits par leur promesse : pouvoir partager notre vie et nos avis avec le monde entier. Dans ce monde virtuel, tout le monde s'exhibe et se juge. Tout le monde s'envie et se jalouse aussi. C'est une course à la popularité qui se noue et qui se mesure en nombre de " like ". Pour faire envie et remporter les suffrages, chacun affiche son plus beau sourire, son plus beau profil, ses meilleurs paysages. Mais la réalité est toute autre.