DOC SHOT de rentrée : "Qatar, guerre d'influence sur l'Islam d'Europe

François Mazure propose un documentaire percutant sur l'ONG "Qatar Charity", une ​​organisation d'aide humanitaire en apparence comme bien d'autres qui mène une double vie. En 2017, un lanceur d'alertes dévoile un nombre considérable d'informations confidentielles sur l'ONG, détaillant un programme de prosélytisme et de financement de l'Islam politique dans toute l'Europe liés à la nébuleuse des Frères musulmans...

Au départ, il y a une mystérieuse clé USB livrée aux journalistes Georges Malbrunot et Christian Chesnot par un lanceur d'alerte anonyme. Elle contient des milliers de documents confidentiels émanant de la plus grande ONG du golfe " Qatar Charity " : des listes de donateurs, des échanges d’emails, des virements bancaires…

Une fuite sans précédent qui détaille avec précision un programme de prosélytisme et de financement de l'Islam politique dans toute l'Europe : 140 projets de mosquées, centres culturels et écoles, tous liés à la nébuleuse des Frères musulmans. Pourtant à Doha, les autorités nient toute implication religieuse en occident.

Pendant deux ans, les deux grands reporters spécialistes du monde arabe et le réalisateur Jérôme Sesquin ont enquêté sur ce programme d’influence religieuse exercée sur le continent. Du plus grand chantier de centre islamique européen à Mulhouse en Alsace au musée des civilisations de l’Islam inauguré il y a 2 ans à la Chaux-de-fonds en Suisse, en passant par un programme d’accueil des migrants en Sicile en pleine crise syrienne ou un centre de formation des imams dans la Nièvre aux financements douteux, ils suivent la trace financière de ce réseau pour mieux en révéler son idéologie.

Grâce aux preuves irréfutables et aux analyses d’experts internationaux, ils confrontent les responsables religieux à leur double langage. Mais chaque initiative financée fait-elle partie d’un projet plus vaste ? Et si ce programme n’était que l’extension européenne de la stratégie du Qatar de tout miser sur les Frères musulmans depuis les printemps arabes pour imposer son leadership dans le monde arabe ? Un voyage dans les coulisses d'une ONG richissime et opaque liée au sommet de l'État qatarien et la famille régnante Al-Thani. Un thriller politico-religieux sur fond de guerre froide à laquelle se livrent les pays du golfe depuis plus de dix ans.

Le documentaire de Jérôme Sesquin est un voyage dans les coulisses d'une ONG richissime et opaque à découvrir dans doc shot le jeudi 05 septembre à 22h15 sur La Une. Rediffusion le 08/09 à 22h00.

Ecriture : Georges Malbrunot, Christian Chesnot et Jérôme Sesquin

Réalisation : Jérôme Sesquin

Production : Adam Leibovitz et Jean-François Lepetit (Une coproduction Flach Film Production – Arte France).