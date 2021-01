DOC SHOT: Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit

C'est l’histoire d’une rencontre entre un saut politique vers l’inconnu: le Brexit; et d’un homme qui s’en est servi comme d’un tremplin pour tenir aujourd’hui le gouvernail du navire britannique : Boris Johnson.

En décembre 2019, après trois années d’un psychodrame qui aura laissé, épuisé, un Royaume désuni comme rarement dans son histoire, le chef de file des conservateurs remporte une victoire sans appel dans les urnes, sur une promesse simple: “Get Brexit Done.” Les partisans d’un deuxième référendum sur l’appartenance à l’Union européenne en sont pour leurs frais. Les Britanniques ont délivré ce message: qu’on en finisse. Pour le meilleur, et pour le pire. Ainsi, l’excentrique et ébouriffé ex-maire de Londres, Boris dit “le bouffon” s’installa solidement au 10 Downing street.

