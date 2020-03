Où et comment juger les ex-combattants de Daesh ?

Où et comment juger les ex-combattants de Daech ? Un véritable dilemme pour les démocraties dans lesquelles s’opposent logiques sécuritaires et respect des droits humains, notamment celui à un procès équitable. Le magazine Doc Shot nous plonge, à travers les témoignages inédits d’avocats de djihadistes, de magistrats antiterroristes et de familles, dans les rouages de la justice face à cette question brûlante tant pour les pays européens qu'arabes.

France, Belgique, Tunisie. Dès 2011 les principaux pays de provenance des djihadistes internationaux sont confrontés à des départs massifs de jeunes combattants djihadistes vers les terrains de conflits syriens, irakiens et libyens. Mais il faut attendre 2013-2014 et la création de Daech, puis les premiers retours et les premiers attentats en Europe pour que la justice prenne conscience de ce phénomène aussi massif qu'inattendu.

Depuis lors, les combattants étrangers de Daech posent un dilemme aux démocraties qui peinent à conjuguer impératifs sécuritaires avec respect des droits de l'homme. Dans un contexte de menace terroriste exacerbée, l'opinion publique revendique son besoin légitime de sécurité, mais s'obtient-il à n'importe quel prix ?

Depuis plusieurs années, ONU, ONG et avocats dénoncent des atteintes régulières au droit : torture sur les accusés, présomption d'innocence bafouée, familles de djihadistes sous pressent, lois d'exception, détentions arbitraires et procès expéditifs de ressortissants étrangers en Irak. Certains considèrent ces dérives aussi contre-productives que le furent à l'époque Guantánamo et la lutte contre la terreur de G.W. Bush.

La justice doit-elle juger les combattants de Daech sur le lieu de conflit ou dans leur pays d'origine ? Doivent-ils être jugés comme des terroristes ou comme combattants (et donc être accusés de crimes de guerre)? Et comment, fautes de preuves suffisantes à ce jour, établir une justice équitable?

