"Contagion". Un documentaire visionnaire avant le Coronavirus

Au vu de la situation actuelle, François Mazure propose le documentaire "Contagion!" qui vous plonge dans une expérience révolutionnaire, où les citoyens d'un pays utilisent une application mobile pour suivre leurs mouvements sur une période de 24 heures afin de simuler la propagation d'une maladie hautement infectieuse et voir ce qui se passe quand une véritable pandémie frappe un pays...

Dans Contagion!, le Dr Hannah Fry lance une expérience de modélisation mathématique à l'échelle nationale pour aider à prédire et à planifier l'impact d'une pandémie, qui était près du sommet du registre des risques du gouvernement britannique avant même la menace actuelle du coronavirus. Au cœur de la mission du Dr Fry se trouve l'application BBC Pandemic, téléchargée par plusieurs milliers de citoyens et conçue pour prédire à quelle vitesse une maladie infectieuse se propagerait à travers le pays, les décès potentiels et ce qui peut être fait pour s'y préparer.

Le médecin urgentiste Javid Abdelmoneim, explique pourquoi les virus représentent toujours un tel danger pour la société un siècle après que la grippe espagnole a tué quelque 100 millions de personnes dans le monde. Il parle aux chercheurs qui tentent de découvrir ce qui rend certaines personnes plus contagieuses que d'autres et visite une usine chargée de produire des vaccins lors de la prochaine pandémie. Armés de ces informations et des résultats glanés dans l'application "Pandemic", Fry et Abdelmoneim révèlent leurs découvertes - qui sont toutes profondément pertinentes pour la situation mondiale actuelle.

Le documentaire explique comment les pandémies évoluent et se déplacent dans les communautés, sur base de techniques et de technologies de modélisation fiables. En matière de pandémie, la connaissance est la meilleure protection. Si nous comprenons comment les virus se comportent, nous pouvons apprendre à nous maintenir en sécurité et à éviter la panique. Les données générées par l'expérience citoyenne à l'échelle nationale ont établi une nouvelle référence en matière de recherche pandémique et éclairent les décisions prises sur le terrain aujourd'hui.

Un documentaire fascinant et éclairant de Cressida Kinnear à voir dans "Doc Shot" le jeudi 02 avril à 22h35 sur la Une. Rediffusion en prime sur la Deux le mardi 07 avril à 20h30.