Climat, tous manipulés ? à voir dans Doc Shot

En 1988, les premiers scientifiques affirment que l’augmentation des émissions de CO2 conduira au réchauffement climatique. Ils arrivent à convaincre les dirigeants du monde entier. Pourtant, de pseudos experts viennent rapidement déclarer le contraire. Qui sont-ils ? Qui les finance ? Quels intérêts cherchent-ils à protéger ?

En 1988, le monde se préparait à agir contre le changement climatique. Mais quelque chose s'est produit. Quelque chose qui a conduit à la crise climatique que le monde connaît aujourd'hui. Les plus grandes compagnies pétrolières de la planète ont été parmi les premières à détecter le réchauffement climatique, mais au lieu d'agir, elles ont lancé une campagne qui, pendant trente ans, a fait dérailler la lutte contre le changement climatique.

Climat : tous manipulés est une enquête qui révèle la façon dont l'industrie pétrolière a fait campagne, pendant plus d'une décennie, dans le but de manipuler la perception du public sur le changement climatique. On apprend qu’elle a licencié ses scientifiques internes et engagé les mêmes personnes qui ont conduit avec succès l'industrie du tabac à propager le doute sur les dangers du tabagisme. Et aussi, comment ces mêmes compagnies pétrolières se présentent aujourd’hui comme des pionnières de l'écologie, alors qu'elles font le contraire - environ 95 % des investissements réalisés dans les nouvelles énergies servent à extraire davantage de combustibles fossiles, ce qui continue à alimenter le réchauffement climatique.

Un documentaire de Mads Ellesoe à voir dans "Doc shot" le jeudi 26 novembre sur la Une à 22h15