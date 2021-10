Claude François et ses secrets inavouables. Un documentaire inédit à voir sur la Une

© Tous droits réservés

François Pomès a continué à investiguer et "Claude François, les secrets inavouables" est le résultat d’une enquête minutieuse et approfondie. Comme il le souligne : " Claude François est l’un des artistes ayant vendu le plus d’albums en France. Véritable star des années 70, Cloclo avait un point faible : ses fans. Des adolescentes, pour la plupart, qui lui feront franchir la ligne rouge. Après plus d’un an d’enquête au cœur d’un système opaque faisant l’objet d’une véritable omerta, ce documentaire révèle la face cachée de Claude François et de ses relations intimes inavouables qui le feront sombrer juste avant sa mort. secrets y raconte pour la première fois en exclusivité les coulisses de sa conception ".