Boeing, un avion en chute libre

Le dernier fleuron du constructeur américain d’avion Boeing pourrait reprendre ses vols à la fin de l’année. Il est cloué au sol depuis le mois de mars 2019 après deux crashes successifs, en Indonésie et en Ethiopie, qui ont tué 340 personnes. Qualifié officiellement de " défectueux et dangereux ", le Boeing 737 Max a mis la compagnie, qui a menti et fait preuve de graves négligences, en grande difficulté financière. Mais que s’est-il passé au juste ?

Retour sur un désastre : le 29 octobre 2018 à 6h33, le Lion Air 610, avec à son bord 189 personnes, s'écrase dans la mer de Java, 13 minutes après son décollage. Ce Boeing 737 Max était présenté comme l'avenir du transport aérien commercial. Cinq mois plus tard, le 10 mars 2018, un 737 Max d'Ethiopian Airlines s'écrase 6 minutes après son décollage avec 157 passagers à son bord. Lorsque le lien entre les deux Boeing est devenu évident, une question cruciale s'est posée : Comment ces événements ont-ils pu se produire ? Qui est responsable ?

