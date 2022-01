Baltimore, La capitale américaine du crime à voir dans Doc shot

Un documentaire de Gordon Matthew et Pierre Olivier Labbe à voir dans "Doc shot" le jeudi 03 février à 22h30 sur la Une.

Située sur la côte est des États-Unis, Baltimore (Maryland) est devenue, ces dernières années, la ville la plus dangereuse d’Amérique. 600 000 habitants, 340 morts par armes à feu en 2020, un taux de criminalité huit fois supérieur à la moyenne nationale. Un triste record pour ce grand port maritime autrefois réputé pour sa grandeur, ses richesses et sa douceur de vivre.

À Baltimore, le crime fait désormais loi. Gangrénée par le trafic de drogue, la violence, le racisme et les inégalités, la ville est aujourd’hui au bord du chaos. Avec 65% d’Afro-Américains et un quart de ses habitants sous le seuil de pauvreté, Baltimore est le territoire des gangs, comme celui de King " Rah ", un jeune dealer de crack âgé de 21 ans, à la tête d’une vingtaine de " soldats " et prêt à mourir à chaque instant. Concentrés dans les quartiers du centre-ville, ces gangs comptent de nombreux mineurs dans leurs rangs (15 enfants de moins de 16 ans tués par balles en 2020).