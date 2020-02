Le retour de Loic Nottet, c'est aux Décibels Music Awards !

Ce 19 février, Loic Nottet fait son grand retour. 1 mois après son accident, il sera sur la scène des Décibels Music Awards.

Loïc Nottet, fidèle de la cérémonie et déjà récompensé trois fois sera à nouveau présent ce 19 février. En vacances aux sports d'hiver, la star avait été victime d'un accident. Depuis, il n'est plus monté sur scène. C'est sur la scène des Décibels Music Awards qu'il revient pour notre plus grand plaisir.