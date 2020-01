Le Décibels Music Award d'honneur 2020 sera décerné à Lio

Elle rencontre le succès à 16 ans avec la sortie de son premier single intitulé " Le Banana Split ". Cette chanson écrite par Jacques Duvall , ne convainc pas la maison de disque. Cette dernière accepte cependant de sortir le titre pour des raisons financières : il faut produire des artistes belges avant la fin de l’année 1979 afin d’obtenir des dégrèvements fiscaux. Malgré le peu d’engouement de la maison de disque " Banana Split " devient un tube en Belgique et en France et se vendit à plus de 700.000 exemplaires. 40 ans plus tard, les paroles à double sens sont restées dans les mémoires. A l’occasion de cet anniversaire et de cette récompense, Lio se produira sur la scène des DMA lors d’un medley de ses plus grands tubes en compagnie d’autres artistes.

Douze albums plus tard, Lio s’est également illustrée sur les planches et au cinéma dans plus de 27 films dont "Itinéraire d’un enfant gâté" de Claude Lelouch et le plus récent "Stars 80 " de Frédéric Forestier. Grâce à sa popularité et son franc-parler, Lio a également été jurée du télé-crochet "Nouvelle Star" en France et coach lors de la première saison de "The Voice Belgique". Véritable touche-à-tout, la chanteuse a également fait un passage remarqué comme candidate lors la saison 9 de "Danse avec les Stars" sur TF1. Plus récemment, elle a fait partie des candidats secrets de la célèbre émission "Mask Singer", toujours sur la même chaîne française. Une présence médiatique qui lui vaut d’être reconnue par toutes les générations. Artiste complète, Lio viendra récupérer son DMA d’honneur lors de la cérémonie qui se tiendra le 19 février prochain au sein du Studio 40 de Média Rives et qui sera retransmise en direct sur La Deux.