DMA 2020 : quelles personnalités remettront les awards aux gagnants ?

La 5ème édition des DMA se déroulera ce mercredi 19 février en direct sur La Deux et Auvio. Les artistes issus de la fédération Wallonie-Bruxelles seront récompensés dans onze catégories. Quelles sont les personnalités qui remettront les Awards aux gagnants ? Nous vous dévoilons leurs identités !

Parmi ces remettants, nous aurons l’honneur d’accueillir la célèbre Youtubeuse et influenceuse EnjoyPhoenix qui comptent plus de 3 millions de followers. Ancienne candidate de " Danse avec les stars ", elle est une véritable star sur les réseaux sociaux. EnjoyPhoenix alias Marie Lopez, remettra un des onze prix de la soirée.

Deux autres personnalités qui ont marqué l’année viendront remettre un prix dans la catégorie " Musiques urbaines ". Il s’agit des danseuses belges Anaé et Jenny, remarquées sur leurs réseaux sociaux grâce à leurs chorégraphies, elles ont eu l’honneur d’être invitée sur le plateau d’Ellen DeGeneres en octobre dernier. Une ascension fulgurante pour les deux artistes qui seront présentes lors des DMA 2020.

Vanessa Guide, actrice française connue pour ses rôles dans des comédies françaises comme " Alad’2 " et " Papa ou maman " et qui sera à l’affiche du film " Music Hole " au printemps prochain remettra un prix durant la cérémonie. Charline Van Snick, judokate belge médaillée de bronze aux Jeux Olympiques en 2012 et double médaillée d’or aux Championnats d’Europe enlèvera son kimono pour récompenser un des chanteurs nommés. Kamel Belghazi, sera également de la partie. Comédien connu pour ses rôles dans de nombreuses séries françaises, il est actuellement présent dans la série "Demain nous appartient "dans le rôle du docteur William Daunier.