DMA 2020 : que vous réserve cette 5ème édition ?

Durant cette 5ème édition, 15 prix seront remis. Parmi ces 15 catégories, 4 prix sont décernés par le secteur de la musique avant la cérémonie : "meilleur concert", "meilleur clip vidéo", "meilleur musicien" et "meilleur auteur-compositeur". Les gagnants de ces quatre catégories sont élus par des professionnels du monde de la musique. Les onze autres gagnants ont été élus, au préalable, par le public et recevront leur trophée des mains de célèbres personnalités telles qu' EnjoyPhoenix , les danseuses Anaé et Jenny , Matthew Irons , Charline Van Snik et bien d'autres . Gui Home , quant à lui, remettra le prix du 'Hit de l'année', le seul prix pour lequel le vote se fera pendant la cérémonie.

Cette année, les DMA vous promettent une soirée sensationnelle avec le retour de Loic Nottet mais aussi des prestations exceptionnelles d’Alice on the roof, Henri PFR, Kid Noize, Claire Laffut et Yseult, Typh Barrow et Gulaan, Glauque, Behind The Pines sans oublier Lous & The Yakuza, Suarez et Scylla !